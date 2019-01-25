Gaziosmanpaşa
'da bir kişi aracında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, pazarda çaycılık yapan ve kamyonetiyle yük taşıyan Metin Özkan
(60), bir süre önce evden ayrıldı.
Kamyonetinde yaşamaya başlayan Özkan, sabah saatlerinde Merkez
Mahallesi Evren
Sokak'taki 34 ZF 9248 plakalı aracında ölü bulundu.
Özkan'ı aracında hareketsiz şekilde bulan sokaktaki ayakkabı atölyesinin sahibi Turan Tanış'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik şeridiyle kapattığı alanda kamyonette inceleme yaptı. Bölgede çalışma yapan Cumhuriyet Savcısı da, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmek üzere toplatılması talimatını verdi.
Metin Özkan'ın iki çocuğu ise olay yerinde polis ve savcıya bilgi verdi. Ambulansla ilçedeki özel bir hastanenin morguna götürülen Özkan'ın cenazesinin daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna götürüleceği öğrenildi.
Gece aracında ısınmak için kullandığı piknik tüpünden zehirlendiği değerlendirilen Özkan'ın, arka camına perde astığı aracındaki kamyonet kasasını uyumak ve mutfak işleri için kullandığı belirtildi.
Mahalle esnafı Tanış, sabah iş yerine geldiğinde çay içmeye davet etmek için Özkan'ın aracına vurduğunu, ancak cevap alamayınca polis ekiplerine haber verdiğini söyledi. Tanış, araç kapısı açıldığında yoğun tüp kokusu aldığını, Özkan'ın tüpten zehirlenmiş olabileceğini ifade etti.
Esnaf Hasan Ekşi de, iki senedir tanıdığı Özkan'ın bir süredir aracında yaşadığını belirtti.