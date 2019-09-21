Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında yangın çıktı.
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Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında yangın çıktı.

59 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında yangın çıktı., System.String[]

Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
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