GAZİOSMANPAŞA'DA CEZAYİRLİ KADININ ÖLÜMÜNDE 'UYGUNSUZ FOTOĞRAF' TARTIŞMASI İDDİASI - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA CEZAYİRLİ KADININ ÖLÜMÜNDE 'UYGUNSUZ FOTOĞRAF' TARTIŞMASI İDDİASI

24.08.2022 11:01
GAZİOSMANPAŞA'DA CEZAYİRLİ KADININ ÖLÜMÜNDE 'UYGUNSUZ FOTOĞRAF' TARTIŞMASI İDDİASI

GAZİOSMANPAŞA'da bir rezidansın 8. katından atladığı öne sürülen Cezayir uyruklu Manel Zohaira Bentchikou (17) 'nun ölümüyle ilgili ağabeyi gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir rezidansın 8. katından atladığı öne sürülen Cezayir uyruklu Manel Zohaira Bentchikou (17) 'nun ölümüyle ilgili ağabeyi gözaltına alındı. Abdulmalek Bentchikou'nun, polise verdiği ifadede, kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğrafları görünce aralarında tartışma çıktığını ve sonrasında pencereden atladığını söylediği öğrenildi.

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı üzerindeki rezidansta yaşayan Cezayir uyruklu Manel Zohaira Bentchikou (17), 8. kattan düştü. Rezidansın giriş kısmındaki beton zemine düşen

Bentchikou'yu fark eden görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak kadının yaşadığı dairede ve düştüğü yerde detaylı inceleme yaptı.

AĞABEYİ 'UYGUNSUZ LARI YÜZÜNDEN TARTIŞTIK' DEDİPolis ekiplerince yapılan araştırmada Manel Zohaira Bentchikou'nun rezidansta ağabeyi Abdulmalek Bentchikou ile yaşadığı, olay sırasında komşuları Heba Alian'ın da evde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Abdulmalek Bentchikou'nun, polise verdiği ifadede kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğraflarını görünce 'bizim ailemizde böyle şeyler olmaz' dediğini ve ardından çıkan tartışma sonrası pencereden atladığını söylediği belirtildi.  Olay sırasında evde bulunan Heba Alian ise tanık sıfatıyla emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLDU"Olay yaşandığı anda rezidansa sipariş getiren Süleyman Yıldız, "Kafamı kaldırdığımda bağırma sesleri duydum, aşağı düşüyordu. O anda korkuyla kaçtım. Geri geldiğimde tanınmayacak hale gelmişti. Gözümün önünde oldu, tam düşerken gördüm" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA CEZAYİRLİ KADININ ÖLÜMÜNDE 'UYGUNSUZ FOTOĞRAF' TARTIŞMASI İDDİASI - Son Dakika

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