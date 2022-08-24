Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm

24.08.2022 01:01
Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm

Gaziosmanpaşa'da bir süredir kötü kokular yayılan eve giren polis ekipleri evde cesetle karşılaştı.

Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir süredir kötü kokular yayılan eve giren polis ekipleri evde cesetle karşılaştı. Ölü bulunan şahsın 2 yıl önce sokakta oynayan çocuklara kurşun yağdırdırmasıyla gündeme gelen Hayrullah Y. isimli kişi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımı ile kapının açılmasının ardından evde bir erkek şahsın cesediyle karşılaştı. Cesedin bundan 2 yıl önce sokakta oynayan çocuklara kurşun yağdırdırmasıyla gündeme gelen Hayrullah Y. isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Şahsın cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor. Olayın cinayet mi yoksa doğal ölüm mü olduğu yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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