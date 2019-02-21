Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Boşaltılan Binada İnceleme

Gaziosmanpaşa'da Boşaltılan Binada İnceleme

1 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından boşaltılan 4 katlı bir bina, belediye ekiplerince incelendi.

Gaziosmanpaşa'da Boşaltılan Binada İnceleme, System.String[]
GAZİOSMANPAŞA'da merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından boşaltılan 4 katlı bir bina, belediye ekiplerince incelendi.

 

Karadeniz Mahallesi, 1175 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir bina depremin ardından bina sakinlerinin çatlaklar oluştuğunu bildirmesi üzerine boşaltılmıştı. Sabah saatlerinde tekrar binaya gelen Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ekipler, kapıyı mühürledi. Rapor hazırlayacaklarını belirten ekipler buradan ayrıldı.

 

"SANKİ BEŞİK GİBİ SALLANDIK"

 

Binanın 4. katında oturan Sabiha Ertekin, "Çocuklarla  yemek yiyorduk. Sallanmaya başladık,  çocuklarımı aldım aşağıya indik. Sonra elbiselerimizi almak istedik ama izin vermediler. 13 çocuğum, gelinim ve torunumla komşularda kaldık. Ses geliyordu kaçtık. Aşağıya indik sonra çıkmadık. Ne olup bittiğini bilmiyoruz. Sanki beşik gibi sallandık. Çocuklar okula gitmedi, çantaları eşyaları yukarıda kaldı" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:17 Kaynak: DHA

Ayvacık, Çanakkale, İstanbul, Güncel
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