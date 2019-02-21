Gaziosmanpaşa'da Boşaltılan Binada İnceleme
1 saat önce
GAZİOSMANPAŞA'da merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından boşaltılan 4 katlı bir bina, belediye ekiplerince incelendi.
GAZİOSMANPAŞA'da merkez üssü Çanakkale Ayvacık
olan ve İstanbul
'da hissedilen depremin ardından boşaltılan 4 katlı bir bina, belediye ekiplerince incelendi. Karadeniz
Mahallesi, 1175 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir bina depremin ardından bina sakinlerinin çatlaklar oluştuğunu bildirmesi üzerine boşaltılmıştı. Sabah
saatlerinde tekrar binaya gelen Gaziosmanpaşa Belediyesi
ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ekipler, kapıyı mühürledi. Rapor hazırlayacaklarını belirten ekipler buradan ayrıldı.
"SANKİ BEŞİK GİBİ SALLANDIK"
Binanın 4. katında oturan Sabiha Ertekin, "Çocuklarla yemek yiyorduk. Sallanmaya başladık, çocuklarımı aldım aşağıya indik. Sonra elbiselerimizi almak istedik ama izin vermediler. 13 çocuğum, gelinim ve torunumla komşularda kaldık. Ses geliyordu kaçtık. Aşağıya indik sonra çıkmadık. Ne olup bittiğini bilmiyoruz. Sanki beşik gibi sallandık. Çocuklar okula gitmedi, çantaları eşyaları yukarıda kaldı" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:17 Kaynak: DHA
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