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Olay, Gaziosmanpaşa Beşyüzevler'de geçen çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Bir kafede şef garson olarak çalışan kişi, kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kafenin önüne gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Garson ayağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ayağından yaralanan garsonu ambulansla hastaneye götürdü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİOSMANPAŞA'DA GARSONA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

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