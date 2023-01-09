Gaziosmanpaşa'da camideki saldırı; Saldırganın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da camideki saldırı; Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

09.01.2023 17:32
Gaziosmanpaşa'da camideki saldırı; Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

GAZİOSMANPAŞA'da Halil İbrahim Güçin (29), eski eşinin akrabası Cengiz U. (36) tarafından cami içinde namaz kıldığı sırada vuruldu.

GAZİOSMANPAŞA'da Halil İbrahim Güçin (29), eski eşinin akrabası Cengiz U. (36) tarafından cami içinde namaz kıldığı sırada vuruldu. Ağır yaralanan Güçin'in hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Teslim olan Cengiz U.'nun ifadesinde Güçin'in PKK propagandası yaptığını öne sürdüğü belirtildi.

Olay, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Paşaçayırı Camii'nde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Öğle namazı için camiye gelen Halil İbrahim Güçin (29), eski eşinin amcaoğluyla karşılaştı. 4 kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık gerekçesiyle toplam 6 suç kaydı bulunan Cengiz U.,  Halil İbrahim Güçin'i (29) bir el ateş ederek silahla kafasından vurdu. Olay sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştiren Cengiz U. kaçarken, Güçin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Cengiz U. daha sonra karakola giderek teslim oldu. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan Güçin'in beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.  Cengiz U. emniyetteki ilk ifadesinde, Güçin'in 2021 yılında boşandığı eski eşi Gülay Aslan'ın amcasının oğlu olduğunu belirtti.  Cengiz U.'nun, Güçin'in terör örgütü PKK propagandası yaptığını öne sürdüğü kaydedildi. Bu sebeple aralarında husumet başladığını konuyla ilgili CİMER'e ve savcılığa şikayette bulunduğunu öne süren Cengiz U., Güçin'in babasından aldığı tehditler nedeniyle silah taşıdığını da belirtti. 1 hafta önce babasının vefat ettiğini belirten Cengiz U., dün babasının taziye yerinde Güçin ile karşılaştığını, Güçin'in kendisine bakması üzerine bir metre mesafeden silahla kafasına ateş ettiğini ifade etti.  Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Karadeniz, Cami, PKK, Güncel, Son Dakika

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