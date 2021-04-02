Gaziosmanpaşa'da camiler teravih namazına hazırlanıyor - Son Dakika

Ramazan ayına sayılı günler kala Gaziosmanpaşa'da tüm camilerin iç ve çevre temizliği yapılmaya başlandı. 12 Nisan Pazartesi akşamı kılınacak ilk teravih namazı için ilçede 76 camii, 11 mescit dezenfekte edilip ibadete hazır hale getiriliyor.

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılar günler kala Gaziosmanpaşa genelinde bulunan 76 camii, 11 mescitte geniş kapsamlı temizlik çalışması başladı. Teravih namazı için Gaziosmanpaşa Belediyesi Camii Temizlik Ekipleri periyodik olarak ilçedeki tüm camileri temizleme aracı ile halı yıkama çalışması yaparken, cami avlusu, şadırvan ve tuvaletlerde yıkama ile dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Özellikle pandemi nedeniyle dezenfekte edilen camilerde vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmeleri sağlanırken, camilerin güzel kokması için gül suyu sıkılıyor.

"Camilerde dezenfekte işlemlerini yaptıktan sonra gülsuyu sıkılıyor"

Camilerin dezenfekte işlemi hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Camii Temizlik Ekibi Şefi Serkan Yılmaz, "İlçemiz genelinde 76 adet cami 11 adet mescit bulunmakta ve temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmaktadır. Yaklaşan Ramazan Ayı münasebetiyle bu işlemlerimizi daha fazla sıkılaştırarak vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yerine getirebilmeleri için her türlü önlemi alıyoruz. Camilerde dezenfekte işlemlerini yaptıktan sonra gülsuyu sıkılmak sureti ile camilerimizin hoş ve güzel bir koku olması sağlanıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle Ramazan ayında görevliler tarafından cemaatin bize gerekli uyarılar yapılarak sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanıyor" dedi. - İSTANBUL