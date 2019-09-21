Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da çatı yangını
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Gaziosmanpaşa'da çatı yangını

27 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da çatı yangını, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Ali Bey Galip Caddesi'ndeki 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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