Gaziosmanpaşa'da çatı yangını
27 dakika önce
Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:22 Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Mahallesi Ali Bey Galip Caddesi'ndeki 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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