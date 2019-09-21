Gaziosmanpaşa'da çatı yangını
1 saat önce
Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:19 Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa'da 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Mahallesi Ali Bey Galip Caddesi'ndeki 14 katlı inşaat halindeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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