Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da çatı yangını; 200 güvercin öldü
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Gaziosmanpaşa'da çatı yangını; 200 güvercin öldü

48 dakika önce

GAZİOSMANPAŞA'da 2 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da çatı yangını; 200 güvercin öldü, System.String[]


GAZİOSMANPAŞA'da 2 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında binada bulunan yaklaşık 200 güvercin yanarak öldü. Çatının alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çatı katında başlayan yangın büyüyerek diğer bölümlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında bulunan yaklaşık 200 güvercin yanarak öldü.
"200 GÜVERCİN ÖLDÜ"
Mahalle Muhtarı Can Sarıoğlu, "Yangın çatıda olmuş. Evlerimizde bir hasarımız yok. Çok şükür. Can kaybımızda yok. Şu anda sadece çatı yandı. İçeri de bulunan eşyalar zarar gördü. Bunun dışında başka bir sıkıntı yok. 200 tane güvercin kuşun öldüğü söyleniyor, besleniyordu. Şu anda son durum itfaiye görevlerinin söndürme ve soğutma işlemlerinin bitmesinden sonra belli olacak" dedi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:50 Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa
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