Gaziosmapaşa'da bir binada 2 erkek cesedi bulundu

Gaziosmanpaşa'da, çevre sakinlerce bir binadan koku geldiğine yönelik ihbarın değerlendirilmesi sonucu 2 erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1068 Sokak'taki 2 katlı binadan gelen kokular üzerine çevredeki vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi.
Görevliler, kapının açılmasının ardından 2 erkeğin cansız bedenine ulaştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından kimlikleri henüz bilinmeyen cesetler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Emniyetin olayla ilgili cinayet şüphesiyle çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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