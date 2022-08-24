Gaziosmapaşa'da bir binada 2 erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Gaziosmapaşa'da bir binada 2 erkek cesedi bulundu

24.08.2022 17:16
Gaziosmapaşa'da bir binada 2 erkek cesedi bulundu

Gaziosmanpaşa'da, çevre sakinlerce bir binadan koku geldiğine yönelik ihbarın değerlendirilmesi sonucu 2 erkek cesedi bulundu.

Gaziosmanpaşa'da, çevre sakinlerce bir binadan koku geldiğine yönelik ihbarın değerlendirilmesi sonucu 2 erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1068 Sokak'taki 2 katlı binadan gelen kokular üzerine çevredeki vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi.

Görevliler, kapının açılmasının ardından 2 erkeğin cansız bedenine ulaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından kimlikleri henüz bilinmeyen cesetler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Emniyetin olayla ilgili cinayet şüphesiyle çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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