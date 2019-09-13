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Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında şüpheli bir erkek cesedi bulundu

51 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında şüpheli bir erkek cesedi bulundu Yangın sonrası rastlanan cesedin kimlik tespit etme çalışmaları devam ediyorİSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında bir erkek şahsın cansız bedenine rastlandı.

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında şüpheli bir erkek cesedi bulundu

Yangın sonrası rastlanan cesedin kimlik tespit etme çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında bir erkek şahsın cansız bedenine rastlandı. Yangına müdahale anında gerçekleştirilen çalışmada rastlanan cansız erkek bedeninin kimliği yapılacak olan otopsi çalışması ile belli olacak.

Yangın, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa ilçesi Fevziçakmak Mahallesindeki boş arazide bulunan bir kulübede meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın dumanlarını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İtfaiye ekipleri çalışmalarına devam ettikleri sırada yangın sonrası hayatını kaybetmiş erkek bir şahsın cesedine rastladı. Cansız erkek bedenine rastlayan ekipler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreye şerit çekerek çalışmalara başladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırılan cesedin kimlik tespit etme çalışmaları ise devam ediyor. Meydana gelen yangın ile ilgili de inceleme başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında şüpheli bir erkek cesedi bulundu

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:32 Kaynak: İHA
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