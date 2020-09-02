Gaziosmanpaşa'da cinayetin zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da bir kıraathanede çay içerken husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada arada kalan Samet Mertol'un (43) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerindeki bir kıraathanede oturan Mertol'un iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, şüpheli Sertan G. (23) ile Tolga A'yı (24) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Sertan G'nin olay günü kıraathanede arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada aralarında husumet bulunan Tolga A. tarafından araçtan ateş açılması üzerine, Sertan G'nin yanındaki silahla karşılık verdiği bu esnada Mertol'un vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.