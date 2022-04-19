Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı

19.04.2022 16:05

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Pakistan uyruklu S.A. adlı kişinin; küçük çocukları gizlice cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştığının tespiti üzerine harekete geçen polis ekipleri; zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı ifadesinde Türkiye'ye kaçak yolarla girdiğini ve görüntüleri çekmenin suç olduğunu bilmediğini iddia etti.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, geçen pazar günü yabancı uyruklu şüphelinin bahçede oynayan çocukları gizlice videoya çekip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin Pakistan uyruklu S.A. (24) adlı şüpheli olduğu tespit edildi. Söz konusu şüpheli bugün saat 05.45 sıralarında Ümraniye Dudullu Mahallesi Göztepe Caddesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"PAKİSTAN'DA KARIŞTIĞIM HERHANGİ BİR SUÇUM YOK"

Sorgusunda görüntüleri kendisinin çektiğini söyleyen S.A.'nın "Yaklaşık 3-4 ay önce illegal yollardan İran üzerinden Doğubeyazıt'a geldim. Daha sonra İstanbul'a geldim. Gaziosmanpaşa'da açık adresini bilmediğim bir yerde yaşıyorum. Günübirlik işlerde çalışıyorum. Pasaportum ve kimlik belgem yok. Pakistan'da karıştığım herhangi bir suçum yok. Yaklaşık 3-4 gün önce Gaziosmanpaşa'da adresini bilmediğim bir yerde cep telefonum ile çekim yaparak paylaştım. Paylaşımım üzerine çok yorum alınca ben de Türkçe bilmediğimden yorumları bir arkadaşa okuttum.

"VİDEODA ÇOCUKLARIN OLDUĞUNU PAYLAŞIM YAPTIKTAN SONRA FARK ETTİM"

Arkadaşımın söylemesi üzerine paylaşımı hemen sildim ve korktuğum için hesabı da kapattım. Ben Türkiye'ye yeni geldiğim için paylaşımın suç olduğunu bilmiyordum. Zaten videoda küçük çocukların olduğunu paylaşım yaptıktan sonra fark ettim. Benim amacım öylesine görüntü çekmekti. Herhangi bir suç işleme amacım yoktu. Çok pişmanım. Paylaşımların suç olduğunu öğrendikten sonra moralim bozuldu. Ben buraya yaşamak ve çalışmak için geldim. Suç işlemek kastım ve amacım yoktur" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
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Gaziosmanpaşa, İstanbul, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı - Son Dakika
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