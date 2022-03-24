GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR

24.03.2022 09:45

GAZİOSMANPAŞA'da toptan gıda satışının yapıldığı iş yerine giren 3 kişi, dakikalar içinde 400 kilogramlık çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı.

GAZİOSMANPAŞA'da toptan gıda satışının yapıldığı iş yerine giren 3 kişi, dakikalar içinde 400 kilogramlık çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Mahmut Ekmekçi 60 bin lira para ve müşteri çeklerinin çalındığını belirtirken, hırsızlık kameraya yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi saat 04.45 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde toptan gıda satışının yapıldığı iş yerinde meydana geldi. Şapkalı ve maskeli 3 kişi, kapıyı kırıp, girdikleri iş yerinde masayı devirdi. Ardından çelik para kasasını sürükleyip, yuvarlayarak, dışarı çıkarttı. Şüpheliler, kasayı araçlarına yükleyerek çaldı. Sabah geldiklerinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahiplerinin haber vermesiyle gelen polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Mahmut Ekmekçi, Gece kapıyı kırıp çelik kasayı alıyorlar. Masayı deviriyorlar. Birçok kişinin çek kocanları var. Birçok insan mağdur oldu. Bizim isteğimiz bir an önce yakalanması. Kasanın içinde 60 bine yakın nakit para ve müşteri çekleri vardı. Çelik kasanın ağırlığı 400 kilograma yakındı. 3 kişi sürükleyerek götürmüşler ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, içeri giren şapkalı, maskeli 3 kişinin masayı devirdikleri, bilgisayar kasasını fırlattıkları ve kabloları koparttıkları görülüyor. Önünü açtıktan sonra da çelik kasayı yuvarlayıp, sürükleyerek çıkartıyorlar.

GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR
GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR
GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR
GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR
GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR
GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR
GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR
GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR
GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR

YORUMLAR
500
İÇİNDE 61 BİN EURO BULUNAN KASAYI ÇALAN 3 KİŞİ YAKALANDI İÇİNDE 61 BİN EURO BULUNAN KASAYI ÇALAN 3 KİŞİ YAKALANDI İçinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı (2) İçinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
09:47 Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor
09:44 Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var!
09:44 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Gönül'ün aldığı karar herkesi şaşırttı
09:35 Fıs Fıs İsmail'in "Kadınlar tayt giymesin" sözleri Aynur Aydın'ı çıldırttı: Damacanaya tecavüz edenler var
09:34 Pınar Deniz giydiği kıyafetlerle yargı dağıtıyor! Göbeğine kadar inen dekolte ile tam not aldı
09:28 Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:22:25. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA DAKİKALAR İÇİNDE 400 KİLOGRAMLIK KASAYI SÜRÜKLEYEK ÇALDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement