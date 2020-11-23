Gaziosmanpaşa'da kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı

23.11.2020 09:14
Gaziosmanpaşa'da kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı, System.String[]

GAZİOSMANPAŞA'da bir kadın eski sevgilisinin oğlu olduğu iddia edilen kişi tarafından darp edildi.

GAZİOSMANPAŞA'da bir kadın eski sevgilisinin oğlu olduğu iddia edilen kişi tarafından darp edildi. Kadına kafa atarak kanlar içinde yola çıkartan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Fatma B. isimli kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen O. A ile Beyoğlu'nda bir mekanda karşılaştı. İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma da O.A isimli kişi yanındaki Fatma B.'ye ertesi gün iş yerine gelmesini söyleyerek mekandan ayrıldı.

İŞ YERİNE GELEN KADIN DARP EDİLDİ

Fatma B. isimli kadın, sabah saatlerinde Yenimahalle Paşa Çayırı Caddesi üzerinde bulunan O. A'nın iş yerine geldi. Fatma B., O. A. ile görüşmek istediğini söyledi. Bunu üzerine O.A.'nın oğlu olduğu öğrenilen U. O. A. henüz bilinmeyen nedenle kadını darp etti. Yaşanılan olay sonrası Fatma B. kanlar içinde yere yığıldı. Yerde ağzı burnu kanlar içinde kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

"BANA KAFA ATTI"Kanlar içindeki kadın kendisine ilk müdahalede bulunan esnafa, "Ben içeri girer girmez bana kafa attı, yumruk attı, dövdü beni, beni buraya yola attı." dedi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

Hastanede tedavisi biten Fatma B.'nin ifadesine başvuran Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiği öğrenilen U. O. A. ve O. A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.O.A. tutuklanırken babası O.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


- İstanbul
Gaziosmanpaşa'da kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı
Gaziosmanpaşa'da kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı
Gaziosmanpaşa'da kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı
Gaziosmanpaşa'da kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı
Gaziosmanpaşa'da kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı

Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Polis, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı - Son Dakika


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