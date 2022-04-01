Gaziosmanpaşa'da davulcular ramazana hazır - Son Dakika

İSTANBUL'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, eğitimlerini tamamlayan ramazan davulcuları, sertifikalarını aldı. Davulcular, ramazan ayı boyunca, halkı manilerle sahura kaldıracak.

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nde 1 aydır eğitim gören davulcular, sertifikalarını aldı. Sahur vakitlerinin geleneksel habercileri davulcular, halkı sahura kaldırmak için manileriyle hazırlandı. Eğitimin son gününde derse katılan Zabıta Müdür Yardımcısı Mahmuthan Taşer, davulculara bilgilendirmelerde bulundu. Halka en iyi şekilde hizmet verilmesini isteyen Taşer, olumsuz bir durumda, davulcuların kendilerine ulaşması gerektiğini de söyledi. Sertifikalarını alan davulcular, sahur için saat saymaya başladı.