Göğsünden yaralanan M.Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı M.Ç.'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

2 Ocak Pazartesi saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.Ç. cadde üzerinde yürüdüğü esnada husumetlisi olduğu şahısla karşılaştı. Yüzünde maske olan şüpheli, M.Ç.'yi cadde üzerinde silahla kovaladıktan sonra yanındaki silahla 2 el ateş etti.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziosmanpaşa'da husumetli olduğu adamı sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada - Son Dakika

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