Gaziosmanpaşa'da husumetli olduğu adamı sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da husumetli olduğu adamı sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada

05.01.2023 15:27

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şahıs, husumetli olduğu adamı sokak ortasında vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, kan donduran anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

2 Ocak Pazartesi saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.Ç. cadde üzerinde yürüdüğü esnada husumetlisi olduğu şahısla karşılaştı. Yüzünde maske olan şüpheli, M.Ç.'yi cadde üzerinde silahla kovaladıktan sonra yanındaki silahla 2 el ateş etti.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Göğsünden yaralanan M.Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı M.Ç.'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Husumetlisini sokak ortasında vurdu! Kan donduran anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; M.Ç. husumetli olduğu şahıstan kaçmaya çalışıyor. Maskeli şahıs elindeki silahla M.Ç.'ye 2 el ateş ettikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA EŞİNİN AİLESİYLE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİ, ARKADAŞI ÖLDÜ İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA EŞİNİN AİLESİYLE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİ, ARKADAŞI ÖLDÜ

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da husumetli olduğu adamı sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:02 VAR kayıtlar olay olmuştu! Hakem Özgüç Türkalp kariyerini sonlandırdı
14:42 Lionel Messi'nin kaldırdığı Dünya Kupası'nın sahte olduğu ortaya çıktı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bu kadar net konuştu! Esad ile görüşecek mi?
14:35 Samsun'da lisede vahşet! 17 yaşındaki çocuk, okula gelen annesini silahla öldürdü, annesinin erkek arkadaşını da ağır yaraladı
14:37 2023 yılı pasaport ve defter ücretlerine dev zam!
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevsim şartlarını dikkate alarak seçim tarihini biraz öne çekebiliriz
14:25 Oyuncu Selin Şekerci, başrol oynadığı Sevda Mecburi İstikamet filminin galasında gözyaşlarına hakim olamadı
14:18 Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu'nun cansız bedeni bulundu
13:56 Bursa'da evine giren bıçaklı hırsızı bir anda karşısında gören kadın, çocuğu ile balkondan aşağıya atladı
13:53 Gaziosmanpaşa'da husumetli olduğu adamı sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 15:34:13. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da husumetli olduğu adamı sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement