Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Depremin Ardından Çatlakların Oluştuğu Bina Boşaltıldı (1)

Gaziosmanpaşa'da Depremin Ardından Çatlakların Oluştuğu Bina Boşaltıldı (1)

38 dakika önce

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu.

Gaziosmanpaşa'da Depremin Ardından Çatlakların Oluştuğu Bina Boşaltıldı (1), System.String[]
Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin binayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan tahliye edilen vatandaşlar

-Bina çevresindeki güvenlik şeridi

- Polis ve zabıta ekipleri

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:27 Kaynak: DHA

Ayvacık, Çanakkale, İstanbul, Gaziosmanpaşa, Güncel
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