Gaziosmanpaşa'da Depremin Ardından Çatlakların Oluştuğu Bina Boşaltıldı (1)
38 dakika önce
Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu.
Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA Gaziosmanpaşa
'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık
olan ve İstanbul
'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin binayla ilgili incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Binadan tahliye edilen vatandaşlar
-Bina çevresindeki güvenlik şeridi
- Polis
ve zabıta ekipleri
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:27 Kaynak: DHA
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