Gaziosmanpaşa'da Depremin Ardından Çatlakların Oluştuğu Bina Boşaltıldı (1)
1 saat önce
GAZİOSMANPAŞA'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu.
GAZİOSMANPAŞA'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık
olan ve İstanbul
'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin binayla ilgili incelemesi sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:56 Kaynak: DHA
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