Gaziosmanpaşa'da devrilen İBB'nin asfalt kamyonu kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da devrilen İBB'nin asfalt kamyonu kaldırıldı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da devrilen İBB'nin asfalt kamyonu kaldırıldı

6 saat önce

Gaziosmanpa'da yokuş yukarı çıkamayarak geri geri kayan ve 2 araca çarpıp devrilen İBB'nin asfalt döküm kamyonu vinçler yardımıyla kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa'da devrilen İBB'nin asfalt kamyonu kaldırıldı, System.String[]

Gaziosmanpa'da yokuş yukarı çıkamayarak geri geri kayan ve 2 araca çarpıp devrilen İBB'nin asfalt döküm kamyonu vinçler yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası yaralanan kamyon sürücüsünün vatandaşlar tarafından çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta açıklama yaptı.


Gaziosmanpaşa İslambey Caddesi'nde meydana gelen kazada yokuşu çıkmaya çalışırken geriye doğru kayarak 2 araca çarpıp devrilen 34 AS 1821 plakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait asfalt döküm aracı olay yerine çağrılan vinçler yardımıyla kaldırıldı. Kaza esnasında caddeden geçen insan olmaması olası bir faciayı önledi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Usta, "Öncelikle geçmiş olsun. Büyükşehir belediyemize ait asfalt yüklü bir araç rampa üzerinde trafik durunca o da durdu. Kontrol sağlayamayınca geriye doğru kaydı. Geriye kayma esnasında bir kazaya sebebiyet gösterdi. Çok şükür kaza ucuz atlatıldı. Herhangi bir vatandaşımız yaralanmadı. Büyükşehir camiasına geçmiş olsun. Ucuz atlatıldığı için de şükrediyoruz" dedi.


Kaza sonrası kamyondan sürücünün çıkarılma anı kamerada


Kamyon sürücüsünün araçtan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt edildi. Görüntülerde kamyonun devrilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar aracın üzerine çıkarak kamyonun kapısını açıyor. Vatandaşlar tarafından kamyonun içerisinden çıkartılan sürücü daha sonra sağlık ekiplerine teslim ediliyor. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
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