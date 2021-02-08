Gaziosmanpaşa'da doğal gaz sızıntısından zehirlenen yaşlı kadın öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Gaziosmanpaşa'da doğal gaz sızıntısından zehirlenen yaşlı kadın öldü

Gaziosmanpaşa'da doğal gaz sızıntısından zehirlenen yaşlı kadın öldü

08.02.2021 00:07

GAZİOSMANPAŞA'da, yalnız yaşadığı evde doğal gaz sızıntısından zehirlenen 78 yaşındaki Seyide Öztürk, hayatını kaybetti.

GAZİOSMANPAŞA'da, yalnız yaşadığı evde doğal gaz sızıntısından zehirlenen 78 yaşındaki Seyide Öztürk, hayatını kaybetti.

Sarıgöl Mahallesi Mekan Sokak Numara 8'deki evinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Seyide Öztürk'e ulaşamayan yakınları saat 22.00 sıralarında eve gelerek onu kontrol etti. İçeri giren yakınları yaşlı kadını hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Dairedeki doğal gaz kokusundan şüphelenilmesi üzerine olay yerine doğal gaz ekipleri çağrıldı. İlk belirlemelere göre, yaşlı kadının karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Gaziosmanpaşa, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da doğal gaz sızıntısından zehirlenen yaşlı kadın öldü - Son Dakika


Son Dakika
00:19 Fransa'da Türk vatandaşlarına şiddet eylemleri uyarısı
00:16 Şiddetli çatışmaların sürdüğü Fransa'da büyükelçilikten Türk vatandaşlarına uyarı
00:03 Avrupa'da Sözleşmesi Biten Futbolcular
23:59 Dünyaca ünlü futbolcular an itibarıyla kulüpsüz! İşte adı 3 büyüklerle geçen isimler
23:54 Kenya'da zincirleme kaza: 48 ölü
23:52 Kenya'da yoldan çıkan kamyon araçları biçti: 48 ölü
23:27 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya Camii'ne yapılan saygısızlığa tepki gösterdi
23:25 AK Parti'den Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağı açılmasına sert tepki: Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır
23:05 Fransa'da Nael M.'nin ölümüne tepki gösteren olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı
23:05 İzmir'de minibüsle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5'i ağır 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 01:36:59. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da doğal gaz sızıntısından zehirlenen yaşlı kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement