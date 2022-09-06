GAZİOSMANPAŞA'da drifit yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza yazılırken, ehliyetine de 60 gün el koyuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 21 Ağustos Pazar günü Hoca Ali Aslan Caddesi'nde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 34 ESG 96 plakalı araç sürücüsünün Serhat G. olduğunu belirledi. Ekipler, Serhat G.'ye 9 bin 125 lira ceza yazarken, ehliyeti de 60 el koyuldu. Ayrıca otomobil yine 60 gün trafikten yasaklandı.
Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da drift yaparak sürücüye 9 bin 125 lira ceza - Son Dakika