Düğün konvoyu yaptılar diğer araçlara yol vermediler

Simitçi çocuğun hareketi Türkiye'yi hüngür hüngür ağlattı! Merhamet böyle bir şey

Gaziosmanpaşa'da düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Metris Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre düğün konvoyu oluşturan bir sürücü grubu, diğer sürücülere yol vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yaşanan o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL