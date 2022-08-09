Gaziosmanpaşa'da gece yarısı kundaklanan binanın sakinleri konuştu

Gaziosmanpaşa'da dün gece kar maskeli iki kişi motosiklet ile gelip 4 katlı binanın altındaki dükkanı kundakladı. Kundaklama esnasında çevreye ateş açan iki şüpheli mahalleliye korku dolu anlar yaşattığı olay sonrası dükkanı kül olan kiracı Fahrettin Dündar ve apartman sahibi Metin Balta, yaşadıkları o korku dolu dakikaları anlattı.

Olay dün gece saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 576 Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan motosiklet kulübü ve motosikletli eğitim dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dükkana zarar vermek isteyen kar maskeli iki kişi güvenlik kameralarını kırdı. Güvenlik kameralarının kırılma sesini duyan apartman sahibi Metin Balta, cama çıkarak maskeli iki kişiye bağırıp uzaklaştırmak istedi. Metin Balta'nın bağırdığını duyan saldırganlar havaya ateş açtı. Açılan ateşte korku içerisinde kalan Metin Balta evinin içerisine saklandı.

Dükkana molotof atılmış

Maskeli iki kişi tarafından dükkana molotof atan şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından dükkanda patlamalar yaşandı. Patlama nedeni ile metrelerce yükselen alevler dükkanın bulunduğu binanın üst katlarına da sirayet etti. İhbar üzerine gece vakitlerinde itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına aldı.

"Bilinçli yapılan bir saldırı"

Kundaklanan dükkanın kiracısı Fahrettin Dündar "Dün gece saat 03.00 sıralarında dükkanın camını kırıyorlar. Üst komşum ne oluyor diye bağırıyor, silahla ateş edip içeri gir, karışma diye. O sırada içeri molotof atılıyor. Bilinçli yapılan bir saldırı. Kasti yapıldı can ve mala. İçeride bir tane yavru kedimiz vardı. En çok üzüldüğüm konu oydu. 200 bin liralık mal vardı onu geri koyarım. Hayvanı bir daha geri koyamayacağım. Hiç fikrim yok. Emniyet bunu araştırıyor şu an. Yapan ya da yapanlar bulunacak. Görgü şahitlerinin beyanına göre yapanlar iki kişi maskeli saldırıp, gidiyorlar" dedi.

"Bana ateş açınca eve koştum"

Apartman sahibi Metin Balta, "Takırtı sesi duydum, balkona çıktım ben. Balkona çıkınca iki tane kar maskeli çocuk vardı. Sarı yelekliydiler. Bir tanesi ben ne oluyor deyince bana ateş açtı. Peşinden iki el daha ateş açtı. Bana ateş açınca eve koştum. Çocuklarımı almak için. Ondan sonra birden tutuştu. Bina komple bizim kendi dairemiz. Sesi duyunca yardım amaçlı koştum cama. Direk cama ateş açmaya başladı. Ateş etmeye başlayınca kendimi içeri attım. Ondan sonra yukarı doğru kaçtılar. Apartmanda 10 kişi yaşıyordu. Bir daire boş. Babamlar memlekette. Bunun 4'ü çocuk. Uyanamayabilirdik de yani" şeklinde konuştu.

Yaşanan olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, giriş katındaki dükkan kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL