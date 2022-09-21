Son dakika haberleri! Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan kadın tanımadığı kişinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan kadın tanımadığı kişinin saldırısına uğradı

21.09.2022 20:28

Son dakika haberleri... GAZİOSMANPAŞA'da ilaç almak için eczaneye gelen kadın iddiaya göre hiç tanımadığı kişinin saldırısına uğradı.

GAZİOSMANPAŞA'da ilaç almak için eczaneye gelen kadın iddiaya göre hiç tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Eczane çalışanları ve saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırırken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde, Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede meydana geldi. İlaç almak için eczaneye gelen kadın, o sırada arkasından içeri giren ve hiç tanımadığı iddia edilen kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadığı olayın şokuna girerken, saldırgan koşarak eczaneden ayrıldı.

SALDIRI ANI KAMERADAO anlar ise eczanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının eczaneye geldiği, eczane çalışanlarının bir başka müşteri ile ilgilenmesinden dolayı beklediği, sıranın kendisine geldiği an içeriye giren bir kişinin sırtına yumruk attığı, koşarak kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü ve kalkarak, eczaneden uzaklaştığı görülüyor.


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Kaynak: DHA

Eczane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan kadın tanımadığı kişinin saldırısına uğradı - Son Dakika

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