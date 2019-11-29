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Gaziosmanpaşa'da eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da bir şahıs eniştesi olduğu iddia edilen şahsı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu.

Gaziosmanpaşa'da eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da bir şahıs eniştesi olduğu iddia edilen şahsı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Namus cinayeti olduğu iddia edilen olayda vurulan şahıs hayatını kaybetti. Saldırgan ise kurşun yağmuruna tuttuğu eniştesinin başında silahla bekledi.


Olay, Gaziosmanpaşa Salihpaşa Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs cadde üzerinde eniştesi olduğu iddia edilen şahsa karşı silahlı saldırı gerçekleştirdi. Vücuduna 6 mermi isabet eden kişi ağır yaralandı. Saldırgan ise kurşun yağmuruna tuttuğu eniştesinin başında silahla bekledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise elindeki silahla olay yerinde beklerken polis ekiplerince gözaltına alındı. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:31 Kaynak: İHA
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