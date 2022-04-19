GAZİOSMANPAŞA'DA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

19.04.2022 08:53
GAZİOSMANPAŞA'DA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

GAZİOSMANPAŞA'da 2 çocuk annesi Demet Arslan, sokak ortasında tartıştığı eşi Sergen Arslan tarafından silahla vurularak öldürüldü.

GAZİOSMANPAŞA'da 2 çocuk annesi Demet Arslan, sokak ortasında tartıştığı eşi Sergen Arslan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Aynı silahla kendini vuran Sergen Arslan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Sergen Arslan (26) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Demet Arslan'a(23) sokak ortasında silahla ateş etti. 2 çocuk annesi Demet Arslan kanlar içinde yere yığılırken, Sergen Arslan aynı silahla intihar girişinde bulundu. Silah seslerini duyarak evlerinden çıkan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demet Arslan'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Sergen Arslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Sergen Arslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlardan bilgi alan polis, olayın yaşandığı sokakta bir süre inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarından sonra Demet Arslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayın olduğu sokakta yaşayan Asiye Birdal, "Silah sesine çıktım ben, yataktan sıçradım. Yukarı çıkıp baktığımda, yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı. Kadın ölmüştü zaten. Polisler geldi, olay yeri inceleme yaptılar. Çok karışıktı buralar" dedi.

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Gaziosmanpaşa'da eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu Gaziosmanpaşa'da eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu! Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!

İntihar, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Son Dakika
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