İki çocuk annesi eşini sokak ortasında vurup aynı silahla intihara kalkıştı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre; Sergen Arslan (26) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Demet Arslan'a (23) sokak ortasında silahla ateş etti.

2 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

2 çocuk annesi Demet Arslan kanlar içinde yere yığılırken, Sergen Arslan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyarak evlerinden çıkan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demet Arslan'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Sergen Arslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

SALDIRGANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan Sergen Arslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlardan bilgi alan polis, olayın yaşandığı sokakta bir süre inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarından sonra Demet Arslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

''YERDE ÇAPRAZ YATIYORLARDI''

Olayın olduğu sokakta yaşayan Asiye Birdal, "Silah sesine çıktım ben, yataktan sıçradım. Yukarı çıkıp baktığımda, yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı. Kadın ölmüştü zaten. Polisler geldi, olay yeri inceleme yaptılar. Çok karışıktı buralar" dedi.