Gaziosmanpaşa'da Eşini Silahla Yaralayan Sanığa 29 Yıl 2 Ay Hapis

Gaziosmanpaşa
'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası süren Emre Aşkın'a, eşi ve eşinin ağabeyini silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 29 yıl 2 ay hapis cezası verildi. İstanbul
9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Aşkın, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanık Fatih Uzun
ile ameliyat olduğu belirtilen müdahil Handan Aşkın'ın katılmadığı duruşmada, Handan Aşkın'ın ağabeyi müdahil Sedat Sevin hazır bulundu.
Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Naci Kanık, sanık Aşkın'ın eşine karşı eyleminin, "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Savcı Kanık, Aşkın'ın olayda kullandığı silahı sakladığı belirtilen diğer sanık Fatih Uzun'un eyleminin ise "ateşli silahlar kanununa muhalefet" değil, "delilleri saklama" olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.
Sanık Emre Aşkın'ın, "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, müdahil Sedat Sevin'e karşı ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla, "ruhsatsız silah bulundurma" suçunda da 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 23 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteyen savcı Kanık, diğer sanık Fatih Uzun'un da "suç delilini saklama" suçundan 1 ay 15 günden 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
"Canavar
değilim sonuçta"
Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Emre Aşkın, böyle bir olaydan dolayı pişman olduğunu daha önce defalarca söylediğini belirterek, "Sebebine bakıldığında, canavar değilim sonuçta. 2 çocuk sahibi insanım. Büyümelerine yardım ettiğim çocuklarımın yok edilmesini istemem. O andaki psikolojimi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. İnsan çaresiz kalıyor. Nasıl diyeceğimi bilemiyorum." diye konuştu. Söz
alan sanık avukatı Ahmet Bindal da müvekkilinin olayı tasarlamadığını ve tahrik unsurları bulunduğunu savunarak, sanığın tahliyesini talep etti.
Müdahil avukatları ise sanığa iyi hal indirimi uygulanmadan, tasarlama saiki göz önünde bulundurularak ceza verilmesini istedi.
Mahkemenin kararı
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Emre Aşkın'ın, "eşine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 8 ay, Sedat Sevin'e karşı da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 29 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurarak cezada iyi hal indirimi uygulayan heyet, sanık avukatının talep ettiği "haksız tahrik" indirimine ise gitmedi.
Heyet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan verdiği 10 aylık hapis cezasının açıklanmasını ise 5 yıllık denetim şartıyla geri bıraktı.
Diğer sanık Fatih Uzun hakkında da "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı veren heyet, bu sanığa, "delil saklama" suçundan verdiği 1 aylık hapis cezası hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.
Davanın geçmişi
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Emre Aşkın'ın müşteki eşi Handan Aşkın ile bazı sorunlar nedeniyle ayrı yaşadıkları ve boşanma davalarının sürdüğü, müşteki ve ağabeyi Sedat Sevin'in 11 Mart 2016'da sanıkla ortak evlerine giderek eşyalarını aldığı belirtiliyordu.
Bu sırada sanık Emre Aşkın'ın eşi ve eşinin ağabeyini tehdit ettiği, daha sonra da ruhsatsız silahla ateş ettiği, müştekilerin yaralandığı aktarılan iddianamede, sanığın kullandığı ruhsatsız silahın şüpheli Fatih Uzun'a ait olduğunun belirlendiği kaydediliyordu.
İddianamede, sanık Emre Aşkın'ın iki kez "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından, diğer şüpheli Fatih Uzun'un da "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.
İddianameyi kabul eden Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesi
, olayın oluş şekli ve alınan raporlar dikkate alındığında eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek, görevsizlik kararıyla dosyanın yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi
'ne gönderilmesine karar vermişti.
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinin bu kararının ardından sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama başlamıştı.