Gaziosmanpaşa'da çifte cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da çifte cinayetin zanlısı yakalandı

29.08.2022 17:13
Gaziosmanpaşa'da çifte cinayetin zanlısı yakalandı

Gaziosmanpaşa'da eski eşi Sevtap Akbacı'yı ve daha sonra kuzeni Sinan Özfıdan'ı evinde öldüren katil zanlısı Korkut G., olay günü kullandığı ruhsatsız tabanca ile Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da eski eşi Sevtap Akbacı'yı ve daha sonra kuzeni Sinan Özfıdan'ı evinde öldüren katil zanlısı Korkut G., olay günü kullandığı ruhsatsız tabanca ile Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Cuma günü saat 00.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Cephanelik Sokak üzerinde gelen çiftte cinayette Korkut G., önce eski eşi Sevtap Akbacı'yı öldürmüştü. Daha sonra aynı evde bulunan kızı Muazzez G.,'yi silahla yaralayan zanlı Korkut G., daha sonra o evden ayrılarak aynı sokakta bulunan kuzenin evine gitmişti. Burada Sinan Özfidan'ı silahla öldürerek olay yerinde kaçan katil zanlısının yakalanması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede katil zanlısı Korkut G., Gaziosmanpaşa'da olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda zanlı Korkut G., cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kaldığı adreste yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edilen zanlı Korkut G., burada yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

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EŞİNİ, KIZINI VE KUZENİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI EŞİNİ, KIZINI VE KUZENİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Çifte cinayet: Eski karısını ve kuzenini öldürdü Çifte cinayet: Eski karısını ve kuzenini öldürdü
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Korkut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da çifte cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da çifte cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika
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