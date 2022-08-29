Gaziosmanpaşa'da çifte cinayetin zanlısı yakalandı

Gaziosmanpaşa'da eski eşi Sevtap Akbacı'yı ve daha sonra kuzeni Sinan Özfıdan'ı evinde öldüren katil zanlısı Korkut G., olay günü kullandığı ruhsatsız tabanca ile Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Cuma günü saat 00.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Cephanelik Sokak üzerinde gelen çiftte cinayette Korkut G., önce eski eşi Sevtap Akbacı'yı öldürmüştü. Daha sonra aynı evde bulunan kızı Muazzez G.,'yi silahla yaralayan zanlı Korkut G., daha sonra o evden ayrılarak aynı sokakta bulunan kuzenin evine gitmişti. Burada Sinan Özfidan'ı silahla öldürerek olay yerinde kaçan katil zanlısının yakalanması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede katil zanlısı Korkut G., Gaziosmanpaşa'da olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda zanlı Korkut G., cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kaldığı adreste yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edilen zanlı Korkut G., burada yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL