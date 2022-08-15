GAZİOSMANPAŞA'DA YAĞMURDA YOL ÇÖKTÜ OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA YAĞMURDA YOL ÇÖKTÜ OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ

15.08.2022 12:44

GAZİOSMANPAŞA'da etkili olan yağmur sonrası Validesuyu Caddesi'nde yol çöktü.

GAZİOSMANPAŞA'da etkili olan yağmur sonrası Validesuyu Caddesi'nde yol çöktü. Salih Osman'ın kullandığı otomobil, çukura düştü. Osman, "Burada sel akıyordu. Adımı atana kadar yol çöktü" dedi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, bölge bölge etkisini devam ettiriyor. Gaziosmanpaşa'da Validesuyu Caddesi'nde yağış nedeniyle yol çöktü. Salih Osman'ın kullandığı 55 ACE 53 plakalı otomobil çukura düştü. Eşiyle otomobilden çıkan Osman, itfaiyeyi ve polisi arayarak yardım istedi. Otomobilinin çıkarılması için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasını bekleyen Osman, "Yağmur vardı, sel akıyordu. Adımı atana kadar çöktü orası. Önümdeki araç geçti, arkası çukura düştü önden kurtardı. Ben de arkasındaydım yavaşladım ama düştüm çukura. Burada sel akıyordu. Kendi imkanlarımızla çıktık araçtan" dedi.


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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA YAĞMURDA YOL ÇÖKTÜ OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA YAĞMURDA YOL ÇÖKTÜ OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika
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