Ev sahibinin kardeşi kiracıya saldırdı! 2 kaburgası kırıldı, yüzüne 4 dikiş atıldı - Son Dakika
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Ev sahibinin kardeşi kiracıya saldırdı! 2 kaburgası kırıldı, yüzüne 4 dikiş atıldı

17.10.2022 09:48

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kiracı olarak oturduğu binanın çatısının tadilatı nedeniyle kendisinden para istenen Tarık Aydın, parayı ev sahibinin vermesi gerektiğini belirtince ev sahibinin kardeşinin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradığını öne sürdü. İki kaburgası kırılan, gözü moraran ve yüzüne dikiş atılan Aydın, 10 günlük iş göremez raporu aldı ve taburcu olduktan sonra polis merkezine giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, Tarık Aydın'ın kiracı olarak oturduğu binanın sahibi olan 3 kardeşten Celil Ç., bir süre önce çatıyı yenilemek istedi. Celil Ç., ağabeyinin kiracısı olan Aydın'a, kendisinin de tadilat için para vermesi gerektiğini söyledi. Durumu anlaşma yaptığı diğer ev sahibi Hasan Ç.'ye anlatan Tarık Aydın, "Sen niye veriyorsun. Sen karışma, biz hallederiz" cevabını aldı. Aydın, parayı istemek için tekrar kapısını çalan Celil Ç.'ye ev sahibinin cevabını iletti. Bunun üzerine Kiracı Tarık Aydın ile Celil Ç. arasında tartışma çıktı. Aydın, tartışma sırasında, Celil Ç.'nin kendisine yumruk ve tekmelerle saldırdığını iddia etti.

2 KABURGASI KIRILDI, YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDI

Yüzüne ve karnına aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle kısa süreli baygınlık da geçiren Aydın, ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözü moraran ve iki kaburgası kırıldığı tespit edilen Aydın'ın yüzüne de 4 dikiş atıldı. 10 günlük iş göremez raporu alan Aydın, hastaneden taburcu olduktan sonra polis merkezine giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.

2 kaburgası kırıldı, yüzüne 4 dikiş atıldı. Sebebi pes dedirtti

"KÜFRETTİ VE SALDIRDI. GÖRME BOZUKLUĞU YAŞIYORUM"

Yaklaşık 6 yıldır kiracı olduğunu belirten Aydın, "Kaldığım bina, 3 kişiye ait; babalarından kalma. Binanın çatısını yaptıran kardeşlerden biri, 'Parasını sen vereceksin' dedi. 2 bin 500 lira istedi. Benim ev sahibim farklı. Ev sahibim de, 'Sen niye veriyorsun? Sen karışma, biz hallederiz. Kiranı ver yeter' dedi. Daha sonra Celil ismindeki kişi geldi, parayı istedi. Ben de 'Ev sahibim vermememi söyledi' dedim. 'Bu evden çık, git, ne varsa al götür' dedi. Ben de 'devletin polisi, hakimi, savcısı var' dedim. Küfrederek bana saldırdı. O an yarı baygınlık geçirdim. Bir de tekme attı. Gözümde çatlak var. Kaburgamda iki kırık var. Gözüme 4 dikiş attılar. Görme bozukluğu yaşıyorum. Ben, ev sahibim olan Hasan Ç. ismindeki kişiye paramı ödüyordum. Kardeşi geldi, 'bina benim, parayı bana vereceksin, çatı parasını da ayrı vereceksin' dedi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Sözleşmeyi ev sahibim adına yaptığımı söyledim. 6 senedir orada oturuyorum. Bunun niyeti, beni oradan çıkarıp başka kiracı bulmak. Devletimiz yüzde 25 zam belirlemiş zaten. Ben buna karşı değilim, yapsın. Ama çatının masrafı benimle ilgili değil. 'Polise gidersen, seni burada barındırmam' diyor" diye konuştu.

10 GÜN ÇALIŞAMAYACAK

Polis merkezine giderek kendisine saldıran kişi hakkında şikayetçi olacağını hatırlatan Tarık Aydın "Ben ekmeğimi, Bayrampaşa'da macun satarak kazanıyorum. Nasıl çalışacağım? Eşimden ayrıyım. Kızımın bütün masrafları bana ait. Nasıl ödeyeceğim? Doktor, 10 gün boyunca hiç kımıldamamamı söyledi. Evime döneceğim tabi ki. O korksun. Devletten daha büyük değil. Karakola gideceğim" dedi.

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GAZİOSMANPAŞA'DA EV SAHİBİNİN KARDEŞİNDEN KİRACIYA SALDIRI İDDİASI GAZİOSMANPAŞA'DA EV SAHİBİNİN KARDEŞİNDEN KİRACIYA SALDIRI İDDİASI Aydın haberi | Aydın'da terör propagandası yaptığı suçlamasıyla 1 şüpheli yakalandı Aydın haberi | Aydın'da terör propagandası yaptığı suçlamasıyla 1 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ev sahibinin kardeşi kiracıya saldırdı! 2 kaburgası kırıldı, yüzüne 4 dikiş atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ev sahibinin kardeşi kiracıya saldırdı! 2 kaburgası kırıldı, yüzüne 4 dikiş atıldı - Son Dakika
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