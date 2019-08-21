Son Dakika Haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA
Son Dakika Güncel Haber

GAZİOSMANPAŞA'DA EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

2 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da bir evden hırsızlık yapan 2 şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'DA EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA, System.String[]
GAZİOSMANPAŞA'da bir evden hırsızlık yapan 2 şüphelinin apartmana  giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden 1'i yakalanırken, diğeri aranıyor.
Gaziosmanpaşa'da bir apartmandaki eve giren 2  şüphelinin 11 bin lira değerinde ziynet eşyası, 3 adet lüks marka kol saati ve fotoğraf makinası çaldıkları belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kameralardan kimliğini belirledikleri şüpheli 18 yaşındaki Samet M'yi  2 Ağustos'ta bulunduğu adreste gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Samet M, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin apartmana girişi, ellerinde çanta ile çıkışları, şüphelilerden birinin güvenlik kameralarını fark edip yüzünü eliyle gizlemeye çalışması  yer alıyor.

Görüntü Dökümü:
-Şüphelilerin apartmana giriş çıkışlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
Gaziosmanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sardinya Adası'ndan hatıra olsun diye 40 kilo kum alan çift, hapis cezasıyla karşı karşıya
Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük Ataşehir'de su baskınında can pazarı Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:45:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]