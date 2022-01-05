GAZİOSMANPAŞA'DA EVİN TUVALETİNİ UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞLER - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da uyuşturucu serasına çevrilen eve baskın düzenlendi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, evin tuvaletine ekilen marihuana ele geçirildi.

Polis ekipleri, dün Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Bahçe Sokak'ta bulunan bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, Merkez Mahallesi Bahçe Sokak'ta bulunan eve baskın düzenledi. Ekiplerce düzenlenen baskında adreste bulunan A.B., U. Ö. ve M.M., isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; dairenin tuvalet kısmında ışıklandırma sistemiyle yetiştirilen saksılara ekili halde 9 adet marihuana, uyuşturucu yetiştiriciliği için kullanılan 2 adet mor ışık aparatı, 464 gram marihuana, 225 gram toz kubar, 32 gram kokain, 26 gram mdma isimli uyuşturucu madde, amonyak, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 7 bin 565 lira para, 3 bin 900 lira sahte para ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., U. Ö. ve M.M., isimli üç şüpheli polis merkezindeki sorgusunun ardından bugün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.