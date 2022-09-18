GAZİOSMANPAŞA'DA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

18.09.2022 10:07

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişinin öldüğü çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişinin öldüğü çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bağlarbaşı Mahallesi Yüce Sokak'ta 25 Haziran gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre, bir kafede oturan Emrah Doğan ve Zafer Ogün ile oradan geçen iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası ayrılan iki kişi aynı mahallede emlak ofisi işleten Kürşad Soydemir'i de yanlarına alarak geri geldi. Toplamda 9 kişi olan iki taraf arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan Kürşad Soydemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan çatışmanın film sahnelerini aratmayan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 kişinin kafe önünde birbirleriyle konuştukları, bunlardan birinin karşısındaki kişinin başına silah dayadığı ve bir süre sonra tümünün birbirlerine silahlarla ateş ettiği görülüyor. Olayla ilgili tutuklu bulunan kişilerden olan Emrah Doğan'ın ağabeyi Fırat Doğan tüm olayın kardeşine yıkılmaya çalışıldığını ileri sürerek, "Kardeşim çatışma ortasında onları ayırıyor, Kürşad ve arkadaşlarını hastaneye yolluyor. Zafer'e bakmaya gidiyor, bir kişi sokağın sonundan dönüp kardeşime ateş açıyor" dedi. Doğan, "Kardeşim silahını çıkardığında, rahmetli zaten hastaneye doğru gitmişti olay yerinde değildi" iddiasında bulundu.

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GAZİOSMANPAŞA'DA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER GAZİOSMANPAŞA'DA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER
Kaynak: DHA

Emrah Doğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
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