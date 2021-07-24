Gaziosmanpaşa'da freni boşalan kamyonet yolcu minibüsüne çarptı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Hekimsuyu Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden İsmail N.'nin kullandığı 34 M 2931 plakalı hatlı minibüs, yolcu indirmek için GOP Spor Tesisleri durağında durdu.

Gaziosmanpaşa 'da freni boşalan bir kamyonetin yolcu indiren minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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