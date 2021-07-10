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Gaziosmanpaşa'da geç yetenekler yaz spor okullarında gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da geç yetenekler yaz spor okullarında gün yüzüne çıkıyor

10.07.2021 00:58
Gaziosmanpaşa'da geç yetenekler yaz spor okullarında gün yüzüne çıkıyor, System.String[]

Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencilere spor sevgisi aşılamak, yetenekli gençleri yetiştirmek ve teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle Yaz Spor Okulları'nı başlattı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencilere spor sevgisi aşılamak, yetenekli gençleri yetiştirmek ve teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle Yaz Spor Okulları'nı başlattı. Kurslarda 6-12 yaş arası çocuklara yaz tatili boyunca eğitim verilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencileri spora teşvik etmek için Yaz Spor Okulları başlattı. Öğrencilere sporu sevdirmeyi, bilgisayar ve telefon bağımlılığının önüne geçmeyi hedefleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi, 6-12 yaş arası çocuklara yaz tatili döneminde eğitim verecek. Yüzmeden futbola, okçuluktan tekvandoya 15 farklı branşta düzenlenen kurslarda öğrenciler hem verimli bir yaz tatili geçirecek hem de sportif yeteneklerini güçlendirecek.

"Gelecekteki profesyonel sporcu adaylarını tespit ediyoruz"

Yaz spor okulundaki öğrencileri ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Çocuklarımız pandemi süreci boyunca evde bulunmanın sıkıntılarını yaşadılar stres atmak istiyorlar. Bir yandan bunun zorunluluğu yaşarken bir yandan da yaz tatiline çıkmış olmanın avantajını çocuklarımızla birlikte her yıl yapmış olduğumuz yaz spor okullarında değerlendiriyoruz. Yaz spor okullarında çocuklarımız sadece zaman geçirmiyor. Yeteneklerine göre resimden, sanata, spordan farklı uygulamalara kadar her birinin bir meşakkati söz konusu. 15 ayrı branşta burada onları buluşturuyoruz, eğitiyoruz, zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Yeteneklerine göre onlara profesyonel hocalarımızla destek oluyoruz. Aralarından önümüzdeki dönemlerle ilgili profesyonel sporcu çıkacak olanları şimdiden tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Ben yüzme bilmiyordum, burada yüzme öğrendim"

Yaz spor okullarında eğitim alan Şevval Bakırtaş, "Bence bu yaz okuluna herkes gelmeli. Ben burada çok mutluyum. Mesela ben yüzme bilmiyordum, burada yüzme öğrendim. Dersler çok güzel, hocalarımız da çok iyi, seneye de gelmeyi düşünüyorum. Bence herkes gelmeli" diye konuştu.

Eğitimlere katılan Sennur Yılmaz, "Çok eğleniyorum. Birçok aktivite var her derse giriyorum. Birçok spor yapma imkanı buluyorum, çoğunu yapıyorum. Yüzme, basketbol, tenis, jimnastik gibi" dedi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Spor Okulları, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da geç yetenekler yaz spor okullarında gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika


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