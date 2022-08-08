Gaziosmanpaşa'da 2 şüpheli önce dükkanı yaktı, daha sonra havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da 2 şüpheli önce dükkanı yaktı, daha sonra havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı

08.08.2022 05:31
Gaziosmanpaşa'da 2 şüpheli önce dükkanı yaktı, daha sonra havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde motosiklet dükkanına gelen şüpheliler önce dükkanı yaktı, daha sonra havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde motosiklet dükkanına gelen şüpheliler önce dükkanı yaktı, daha sonra havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, vatandaşların cep telefonuna kamerasına yansıyan görüntülerde dükkandan patlama sesleri duyuldu.

Olay, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 576 Sokak'ta, 4 katlı bir binanın giriş katındaki motosiklet tamir dükkanında, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli sokak üzerinde motosiklet tamir dükkanına gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanı ateşe verdiler. Daha sonra şüpheliler havaya ateş açarak olay yerinden kaçarken, alevler içinde yanan dükkandan patlama sesleri duyuldu. Patlamayla birlikte yükselen alevler üst katlara da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının söndürülmesinin ardından çalışma başlattı. Yerde bulunan 3 adet kovan ise dikkat çekti.

Alevler vatandaşların cep telefonuna kamerasına yansıdı

Dükkandan yükselen alevler üst katlara sirayet etti. Öte yandan dükkan içinden patlama sesleri de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlk önce çatışma seslerinin geldiğini söyleyen Eren Güngör, "Motosiklet dükkanı olarak kullanılıyordu. Yani normal motosikletli kuryeler falan geliyordu. Gece 3 sıralarında çatışma sesi geldi. Kimisi diyor ki molotof falan attılar. Kimisi diyor ki 2 kişi saldırmış herhalde. Yakalayamayınca dükkana sıkmışlar. Dükkan alev alev yandı. Aynı zamanda doğalgaz patlaması da gerçekleşti. Zaten görüyorsunuz camlar falan patladı" dedi

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İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI; ATEŞE VERİLEN DÜKKAN ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI; ATEŞE VERİLEN DÜKKAN ALEV ALEV YANDI İstanbul'da tartıştığı oğlu intihar eden baba yaşamına son verdi İstanbul'da tartıştığı oğlu intihar eden baba yaşamına son verdi
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da 2 şüpheli önce dükkanı yaktı, daha sonra havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da 2 şüpheli önce dükkanı yaktı, daha sonra havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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