Gaziosmanpaşa'da gelin-kaynana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da gelin-kaynana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da gelin-kaynana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı: 2 yaralı

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da gelin ve kaynana arasında başlayan kavgada iki aile karşı karşıya geldi.

Gaziosmanpaşa'da gelin-kaynana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı: 2 yaralı, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da gelin ve kaynana arasında başlayan kavgada iki aile karşı karşıya geldi. Mahalleyi ayağa kaldıran kavgayı polis ekipleri güçlükle yatıştırırken, 2 kişi aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay, Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin ve kaynana henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kavgaya gelinin eşinin müdahale etmesiyle gerginlik iyice arttı. Kadının durumu kardeşlerine bildirmesiyle kavga sokağa taştı. İki aile arasındaki tartışma mahalle kavgasına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler mahalleyi güvenlik çemberine alarak, sokağı giriş çıkışlara kapattı. Kavgada gelinin kardeşlerinden 2'si aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
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