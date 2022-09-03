İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA HAFRİYAT ÇALIŞMASINDA YOL ÇÖKTÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA HAFRİYAT ÇALIŞMASINDA YOL ÇÖKTÜ

03.09.2022 11:11
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA HAFRİYAT ÇALIŞMASINDA YOL ÇÖKTÜ

GAZİOSMANPAŞA'da hafriyat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

GAZİOSMANPAŞA'da hafriyat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

Karayolları Mahallesi'nde başlanılan inşaat çalışmalarında hafriyat toprağı alınırken, yolda çökme oldu. Çökme sırasında yol kenarında bulunan otobüs durağı da hasar gördü. Gaziosmanpaşa Belediyesine bağlı ekipler alanda tedbir aldı. Çökme sırasında otobüs durağında kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.Mahalle sakini Yusuf Bulut, "İlk başta insanlar 'toprak altında bir var mı?' diye korktu. Duyduğumuz kadarıyla bir şey yok. Lakin tehlike arz ediyor. Can kaybı da olabilirdi. Bu kazıyı bu kadar derin yapmanın ne anlamı var. Temel kazısının bu kadar derin olması bir facia." dedi.

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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA HAFRİYAT ÇALIŞMASINDA YOL ÇÖKTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA HAFRİYAT ÇALIŞMASINDA YOL ÇÖKTÜ - Son Dakika
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