Gaziosmanpaşa'da hafriyat kamyonu devrildi; 1 yaralı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da hafriyat kamyonu devrildi; 1 yaralı

09.03.2022 10:22
Gaziosmanpaşa'da hafriyat kamyonu devrildi; 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın şantiye alanında iş makineleri ile hafriyat yüklenen kamyon toprak zemine devrildi.

Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın şantiye alanında iş makineleri ile hafriyat yüklenen kamyon toprak zemine devrildi. Devrilen kamyon içerisinde bulunan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Adsız Nefer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan inşaat şantiye alanında iş makinelerinin hafriyat çalışma yaptığı sırada dengesini kaybeden kamyon inşaat alanı içerisindeki toprak zemine devrildi. Devrilme sonrası kamyon sürücüsü Ali Y. araçta sıkıştı. İnşaat çalışanlarının durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü Ali Y.'yi araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da hafriyat kamyonu devrildi; 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'da hafriyat kamyonu devrildi; 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'da hafriyat kamyonu devrildi; 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'da hafriyat kamyonu devrildi; 1 yaralı

YORUMLAR
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Gaziosmanpaşa, İtfaiye, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da hafriyat kamyonu devrildi; 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da hafriyat kamyonu devrildi; 1 yaralı - Son Dakika
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