GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (1) - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (1)
6 saat önce
Gaziosmanpaşa'da bir evin bodrumdaki silahlı bir kişi polisi harekete geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:06 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - Gaziosmanpaşa'da bir evin bodrumdaki silahlı bir kişi polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat polisleri de sevkedildi. Polisin şüphenin teslim olması için çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Sokaktaki önlemler
-Özel harekat polisi
-Detaylar
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