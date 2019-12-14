Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar

6 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (1)Yılmaz OKUR - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - Gaziosmanpaşa'da bir evin bodrumdaki silahlı bir kişi polisi harekete geçirdi.

GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (1)

Yılmaz OKUR - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - Gaziosmanpaşa'da bir evin bodrumdaki silahlı bir kişi polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat polisleri de sevkedildi. Polisin şüphenin teslim olması için çalışması sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar

Gaziosmanpaşa, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:13 Kaynak: DHA
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