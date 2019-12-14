Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar

6 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da polisi görünce ateş açan cezaevi firarisi, annesini yaralayarak kaçtı.

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar, System.String[]

İstanbul DHA -  GAZİOSMANPAŞA'da polisi görünce ateş açan cezaevi firarisi, annesini yaralayarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre polis, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen O.G. isimli şüpheli arkadaşı A.Ç. ile birlikte Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 Sokak'taki adresine gitti. Bodrum katta kapı önünde polisi gören şüpheli ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun annesi S.G.'yi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını A.Ç. ve H.G. arbede sırasında gözaltına alındı. Şüpheli O.G.'nin, pencereden kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenledi. Ancak şüpheli bulunamadı. Şüphelinin annesi ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

GAZİOSMANPAŞA KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Hatipoğlu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve açık cezaevi firarisi olarak aranan O.G. ve arkadaşı A.Ç. isimli şahısların ilçemiz Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesindeki bir adreste oldukları bilgisi alınmıştır.  Bahse konu adres civarında gerekli emniyet tedbirleri alınarak, ikametin kapısı çalındığında kapıyı görevli memurlara açan S.G. isimli şahıs (aranan şahsın annesi) evin içinden polislerimize doğru içerden ateş açılması üzerine tekrar kapıyı kapatmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat timlerince ikametin kontrolünde ikamete girilmiş olup aranan şahıslardan olan A.Ç. ile ikamette bulunan H.G. ve S.G. isimli şahısların olduğu tespit edilmiş ve şahısların yakalaması yapılmıştır. Aranan şahsın annesi S.G. isimli şahıs yaralı olması sebebi ile tedavi amaçlı hastaneye götürülmüştür. O.G. isimli şahsın ikamet içerisinde olmadığı binanın arka kısmındaki bir çıkıştan kaçmış olduğu değerlendirilmekte olup konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. "


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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:41 Kaynak: DHA
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