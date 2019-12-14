Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar - Son Dakika

İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da polisi görünce ateş açan cezaevi firarisi, annesini yaralayarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre polis, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen O.G. isimli şüpheli arkadaşı A.Ç. ile birlikte Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 Sokak'taki adresine gitti. Bodrum katta kapı önünde polisi gören şüpheli ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun annesi S.G.'yi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını A.Ç. ve H.G. arbede sırasında gözaltına alındı. Şüpheli O.G.'nin, pencereden kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenledi. Ancak şüpheli bulunamadı. Şüphelinin annesi ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

GAZİOSMANPAŞA KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA