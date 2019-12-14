GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (3) - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (3)

6 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da polisi görünce ateş açan cezaevi firarisi, annesini yaralayarak kaçtı.

GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (3), System.String[]

İstanbul DHA -  GAZİOSMANPAŞA'da polisi görünce ateş açan cezaevi firarisi, annesini yaralayarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre polis, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 Sokak'taki adresine gitti. Bodrum katta kapı önünde polisi gören şüpheli ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun annesini  yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin, pencereden kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenledi. Ancak şüpheli bulunamadı. Şüphelinin annesi ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktaki önlemler

-Özel harekat polisi

-Gözaltına alınan 2 kişi

-Yaşanan hareketlilik

-Detaylar


Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
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