gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (1)
2 saat önce
İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:15 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görünüz
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