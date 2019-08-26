gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (1)

İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görünüz