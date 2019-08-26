Son Dakika Haberleri: gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (1)
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gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (1)

2 saat önce

İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (1), System.String[]

İstanbul DHA
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görünüz


Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:15 Kaynak: DHA
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