Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (1)
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Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (1)

1 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (1), System.String[]
GAZİOSMANPAŞA'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:25 Kaynak: DHA
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