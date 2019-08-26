Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (2)
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Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (2)

1 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (2), System.String[]

-GAZİOSMANPAŞA'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumandan etkilenen hastalar tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastanenin bahçesinde meydana geldi. Hastanenin diyaliz merkezinin bahçesinde bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Diyaliz bölümündeki bazı hastalar çıkan yoğun dumandan etkilendi. Hastalar tahliye edilirken, trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Gaziosmanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:48 Kaynak: DHA
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